Un alemán que 'redescubre' libros y los convierte en superventas mundiales

El editor Peter Graf explica a NIUS los secretos de su actividad librera. Investiga en archivos para encontrar novelas y textos olvidados y poder convertirlos en 'best seller'.

El editor alemán Peter Graf es un buscador de oro, oro literario. Los yacimientos en los que él trabaja no son exóticos parajes, sino archivos. En lugar de oro, Graf busca textos, novelas, libros de divulgación o dedicados a temas especializados que hayan caído en el olvido.

Cuando los encuentra, los vuelve a sacar al mercado. En ocasiones, las publicaciones son éxitos comparables a una buena pepita de oro puro. “Sí, lo que hago es un poco como lo que hace un buscador de oro. Porque uno tiene que buscar”, conviene en afirmar este de hombre de 45 años nacido en Colonia pero convertido en un referente en el panorama literario alemán por su actividad al frente de su editorial berlinesa.

Esa empresa, fundada con tres amigos – Thomas Böhm, Carsten Pfeiffer y Tobias Roth – lleva el nombre alemán Verlag Das Kulturelle Gedächtnis, o lo que es lo mismo “Editorial de la Memoria Cultural”. A partir del trabajo que Graf hace para ese proyecto, este hombre de letras que no terminó sus estudios universitarios porque en su momento prefirió ocuparse de una revista literaria y trabajar para varias editoriales, Alemania y buena parte del mundo han podido descubrir grandes novelas olvidadas.

La más conocida tal vez sea “El Pasajero”, publicada en España por la editorial Sexto Piso y aparecida en Alemania gracias a la editorial Klett-Cotta, uno de los grandes nombres del mundo de los libros germanos.

“Vi que era un libro que podía ser muy importante. Pero también me di cuenta de que nuestra editorial era pequeña para que el libro tuviera éxito. Me refiero a la promoción, a la distribución, el trabajo que hay que hacer sobre las licencias internacionales y demás”, explica Graf. “Cada libro tiene una oportunidad de triunfar, cuando se publica. Yo sabía que ese libro tenía que ser publicado por Klett-Cotta, una gran editorial, por eso salió ahí y no en la nuestra. Y lo que pensé, luego, se confirmó”, abunda.

'El Pasajero' o Der Raisende en alemán, es un libro escrito por Ulrich Alexander Boschwitz, un autor de los años 30 al que los nazis considerarían “medio judío” y, por tanto, objeto de su funesta persecución. El padre de Boschwitz era judío y su madre protestante. En 'El Pasajero' cuenta la historia de una tentativa de huida de la Alemania de un hombre de negocios judío que fue desposeído y perseguido por los nazis.

Traducción a veinticinco idiomas

La historia de exilio de Boschwitz hizo que ese libro fuera publicado, primero, en inglés, en 1939, sin gran éxito. Sin embargo, todo lo contrario ocurrió cuando en 2018 dio con él Graf. El editor alemán encontró ese libro en el archivo dedicado a la literatura del exilio en la Biblioteca Nacional de Fráncfort.

Tras la publicación en Alemania hace tres años, el libro ya cuenta con traducciones a veinticinco lenguas. “Ha llegado hasta Asia”, subraya Graf.

Algo muy parecido ocurrió con el libro de Ernst Haffner Blutsbrüder o 'Hermanos de sangre', título con el que ha sido publicado por Seix Barral en España. “Al igual que 'El Pasajero', ese libro de Haffner cuenta una historia de los años 30. En este caso, es una historia de niños y adolescentes abandonados y sin hogar en Berlín. También ha sido traducido en varias lenguas y ha sido un éxito”, dice Graf.

Este tipo de éxitos, a su entender, se explican en buena medida porque se han puesto de moda las historias de los años 20 y de los años anteriores a la llegada al poder de los nazis. Otros grandes medios de comunicación, como la televisión, tienen mucho que ver en este fenómeno cultural.

Éxito también apoyado en series como Babylon Berlin

“Series de televisión como Babylon Berlin son internacionalmente muy exitosas. Este tipo de series fortalecen el interés en libros de este tiempo, de la Alemania de antes de la llegada de los nazis al poder”, comenta Graf. “Fue un periodo muy interesante. Berlín fue durante unos años la capital cultural de Europa. Esto interesa a mucha gente”, añade.

Esta moda también ha permitido redescubrir a los propios alemanes libros como “Solo en Berlin” de Hans Fallada, convertido hace unos años en un superventas internacional cuando su primera edición data de 1947. Ese volumen cuenta a partir de hechos reales la historia de un matrimonio alemán que resistió al III Reich. “Aquel libro ha llegado a estar en la lista de best seller del The New York Times”, recuerda Graf.

Éxitos como el de Fallada o de los libros descubiertos por el propio Graf “hacen que las editoriales, a nivel internacional, estén mirando qué se hizo literariamente en aquella época”, comenta el responsable de los éxitos de 'El Pasajero' y 'Hermanos de sangre'.

Libros que tratan temas que aún nos tocan

A su entender, si estos libros se convierten en grandes éxitos es porque “tienen que ver con nuestro presente”. “'El Pasajero' es una historia de la huida de un alemán judío que trata de salir del país y que se enfrenta al problema de emigrar y cómo se comportan los países ricos con los refugiados y cómo esos países lidian con los refugiados. Esto es algo que aún nos ocupa”, comenta Graf.

No en vano, aún se observan en la sociedad y la política alemana las cicatrices que dejó la crisis migratoria de 2015 y 2016, cuando llegaron a suelo alemán cerca de 1,5 millones de demandantes de asilo, la gran mayoría procedentes de Siria.

Con la inmigración se han agudizado de un tiempo a esta parte otros problemas sociales, como el antisemitismo. “El radicalismo de derechas juega un papel en esto, me refiero a los partidos de extrema derecha, pero, en especial ahora, el antisemitismo es un problema de inmigración”, señala Graf. “El antisemitismo ahora está fortalecido por musulmanes y árabes que viven en Alemania”, añade, aludiendo a lo ocurrido en las últimas manifestaciones anti-israelíes a cuenta de la reciente escalada de violencia vivida entre Israel y la organización terrorista Hamas.

La pasión de editar libros

Sus investigaciones literarias, al menos las publicadas en su “Editorial de la Memoria Cultural” de Berlín, surgen de un enfoque muy pasional. De hecho, los cuatro trabajadores de esa empresa se ganan la vida en otros trabajos asociados a la literatura.

“No hay problema a la hora de encontrar material literario interesante en archivos y demás. Pero si luego los libros que sacamos son un éxito, eso es algo que no puedo predecir. Pero ese no es nuestro objetivo. Por supuesto, queremos tener éxito, pero nosotros sacamos en nuestra editorial libros que sabemos que no nos van a hacer ganar dinero, sino que con ellos ganamos lo suficiente como para asumir los costes de impresión y los diseñadores gráficos”, reconoce Graf.

Con ese enfoque, Graf y compañía han protagonizado lo que el influyente diario Süddeutsche Zeitung calificó en su momento como “la apertura de una editorial más bonita desde hace mucho”.