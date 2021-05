Alemania acoge tres exposiciones de Banksy que el propio artista repudia

El célebre artista británico de identidad anónima Banksy se distancia de unas exposiciones de sus obras con las que él “no tiene nada que ver”. En Alemania se exhiben en Múnich, Heidelberg y Berlín.

Los responsables de la exposición The Mistery of Banksy – a Genius Mind o “El misterio de Banksy – una mente genial”, muestra que abría sus puertas en Berlín el pasado 15 de abril, no tienen fácil ofrecer visitas a los 1.600 metros cuadrados que ocupa la exhibición en una antigua estación de tren reconvertida en espacio para eventos culturales.

Para empezar, las restricciones a las que obliga la COVID-19 hacen imposible, de momento, visitar en Berlín muestras como la dedicada al célebre artista británico de identidad anónima.

“Debido a los cambios en la Ley de Protección ante las Infecciones, temporalmente, la exposición no puede, a partir del sábado 24 de abril, recibir a sus visitantes. La reapertura puede tener lugar sólo cuando la incidencia esté durante cinco días laborables y seguidos por debajo de 100 [nuevas infecciones por 100.000 habitantes en la última semana, ndlr.]”, leen en la página web de la muestra los interesados en hacerse con una entrada para la exhibición.

Según datos del Instituto Robert Koch, la agencia federal de prevención y control de enfermedades, este viernes, por primera vez desde que pasara la segunda ola de contagios en febrero, la incidencia en Berlín volvía a estar por debajo de 100 nuevos casos por 100.000 habitantes en los últimos siete días. Pero aún era pronto para que la muestra de Banksy en la capital alemana abriera sus puertas.

Poco más de una semana estuvo abierta, en condiciones pandémicas – con uso obligado de mascarilla FFP2, reserva previa de la entrada y tiempo limitado de visita, entre otras cosas –, hasta que echó el cierre temporal. Sin embargo, las dificultades de la exposición dedicada al celebérrimo artista callejero británico no están sólo asociadas a la pandemia.

De hecho, la de Berlín es una de esas muestras que caen mal. Basta fijarse en las críticas a las que ha dado lugar la exposición en los pocos días que estuvo abierta.

The Mistery of Banksy – a Genius Mind, para Silke Henning, critica cultural de la radiotelevisión pública berlinesa RBB, “no es más que un refrito de segunda mano”. Entre otras cosas, Henning reprochaba a los promotores de la muestra – empresarios salidos del sector del sector musical – “querer aprovecharse de la popularidad” del artista británico.

Banksy dice no tener “nada que ver”

Esos reproches atienden, mayormente, a que, más allá de que las entradas cuesten entre 9 y 19 euros, en The Mistery of Banksy – a Genius Mind, no hay apenas obras originales del artista. Los algo más de 100 trabajos de Banksy expuestos en Berlín, como los de Múnich y Heidelberg, ciudades en las que también se exhibe esta muestra, son esencialmente reproducciones.

Además, igual da que se enseñen allí sus grafitis, fotografías, esculturas o instalaciones. Banksy dice no tener nada que ver con este tipo de exposiciones. Así figura en el aviso ante iniciativas como The Mistery of Banksy – a Genius Mind que el artista británico ha dejado en su página web.

“Banksy no tiene nada que ver con ninguna de las exposiciones actuales y no son en nada parecido a una muestra genuina de Banksy”, ha explicado el artista callejero. En la página web de Banksy, además, hay un apartado dedicado a exhibiciones en el que se da cuenta de algunas de las muestras que se reivindican del artista y que funcionan como la de Berlín.

“El público debería ser consciente de que recientemente se ha producido una oleada de exposiciones de Banksy, ninguna de las cuales ha sido consentida. Se han organizado sin el conocimiento ni la participación del artista. Por favor, trátenlas como tales”, se lee en dicho apartado de la página del artista británico.

Inspiradas en el lema: “los derechos de reproducción son cosa de perdedores”

A ese texto lo acompaña una fotografía con un mural que anuncia una de estas muestras en 2018 en una localización indeterminada. Sobre ella, alguien ha pintado muy grande y con pintura de color rosa 'Fake' o “falso”.

También hay en la web de Banksy una lista con una relación de ciudades de todo el mundo que albergan o han albergado este tipo de exhibiciones. Están ahí desde Auckland, Sídney y Melbourne, hasta Toronto y Las Vegas, pasando por París, Budapest, Bucarest, Berlín, Gotemburgo, Sicilia, Lisboa, Málaga o Madrid, entre otras.

Esto no evita que los promotores de The Mistery of Banksy – a Genius Mind no se lancen en hacer con Banksy negocio cultural, sabedores del tirón comercial que tiene este artista, incluso cuando se trata de explotar el visionado de reproducciones de sus obras enmarcadas y exhibidas lejos de la calle, que es donde suelen estar.

Es más, defienden los organizadores de la muestra que lo que están haciendo es seguir el lema de Banksy según el cual “Copyright is for losers”, es decir, “los derechos de reproducción son cosa de perdedores”. “Siguiendo el lema Copyright is for losers” estas reproducciones son un homenaje”, se lee en el comunicado de prensa emitido por los responsables de la muestra de Berlín, Múnich y Heidelberg.

Además, en la comunicación de la muestra, los responsables de The Mistery of Banksy – a Genius Mind sacan pecho de ser “una exhibición no autorizada” o, como titulaba recientemente en su crónica cultural el diario berlinés Der Tagesspiegel, una muestra “oficialmente desautorizada”.

“¿Es esto arte o lo podemos tirar?”

El artista mexicano afincando en Berlín Guillermo S. Quintana, que ha trabajado para esta y otras muestras alemanas no autorizadas del artista británico, ha respondido al diario muniqués Süddeutsche Zeitung que “todos somos Banksy” para explicar el porqué de la apropiación que se hacen en estas exhibiciones. Parecería que el poco respeto que Banksy tiene por el copyright y que sus obras estén destinadas, ante todo, al espacio público, justifica negocios como el de The Mistery of Banksy – a Genius Mind.

Este tipo de argumentos no parecen persuadir a las grandes firmas de la prensa alemana. De The Mistery of Banksy – a Genius Mind el mismo Süddeutsche Zeitung ha señalado que ofrece un “efecto placebo” con unas reproducciones presentadas a los visitantes de la exposición, eso sí, bien contextualizadas.