Alemania reabre el debate de la maternidad en la política

A la canciller Angela Merkel, la han apodado “Mutti” - o “Mami” - en Alemania. Sin embargo, Merkel, que está casada en segunda nupcias con el científico Joachim Sauer, no tiene hijos. De hecho, en toda la historia de Alemania, Annalena Baerbock, la candidata de Los Verdes a sustituir a Merkel tras las elecciones generales del 26 de septiembre, es la única política con opciones de entrar en la Cancillería Federal a la que de verdad sí llaman “mami” en su casa.

Casada a sus 40 años con el asesor político Daniel Holefleisch, de 48 primaveras, Baerbock es madre de dos niñas pequeñas. Tienen cinco y nueve años. En vista de que sus principales rivales en la carrera por hacerse con el despacho de Merkel son dos hombres más veteranos que ella, el conservador Armin Laschet (60 años, 3 hijos mayores de edad) y el socialdemócrata Olaf Scholz (62 años, sin hijos) , el papel de aspirante de Baerbock como joven madre de dos criatura de corta edad no ha pasado desapercibido para los cronistas alemanes.

Es más, a la propia Baerbock ha atraído la atención sobre este aspecto de su vida privada . La política ecologista dejaba dicho el pasado mes de abril, a cuenta de su candidatura como aspirante de Los Verdes a canciller: “ Tengo dos niños pequeños y no quiero dejar de ser madre, de repente, porque soy política de primera línea. Y habrá momentos en los que no estaré ahí porque será más importante estar con mis niños”.



En un tuit que dio no poco que hablar en la red, Brechtken escribía al tiempo que citaba las palabras de Baerbock, “canciller federal no es un trabajo a tiempo parcial”. Brechtken tuvo que aguantar no pocas envestida por el aparente exceso de atrevimiento que supone cuestionar la comunicación de la aspirante ecologista, señalada por más de uno aquí como la “favorita” de los medios teutones. Su formación, Los Verdes, es la favorita de algunas encuestas. Hay institutos de opinión que presentan a los ecologistas como vencedores de las próximas elecciones generales. Les atribuyen entre un 23 %y un 26% de la intención de voto.