Alemania, ante el inexorable precipicio de la política holandesa

“Alemania no va tan lejos como Los Países Bajos pero puede que haya muchos partidos en el próximo Gobierno. La Unión Cristiano Demócrata y su hermanada Unión Socialcristiana de Baviera (CSU), el Partido Socialdemócrata de Alemania (CSU), Los Verdes o los liberales del FPD no son seis partidos. Pero contando por separado la CDU/CSU, podría haber hasta cuatro partidos en el próximo Gobierno ”, compara Savelberg.

Según ha explicado a NIUS Volker Wissing, el secretario general del FDP, Merkel rechazó la agenda reformadora de los liberales. “Merkel no quiso saber nada del programa de reformas modernizador que teníamos. Entonces ya queríamos abrir un Ministerio para la Digitalización. Pero ella no quería escuchar nada de esto. Cuando Merkel dijo 'no' a nuestros contenidos, nosotros dijimos 'no' a entrar en el Gobierno”, ha explicado Wissing a este periódico.