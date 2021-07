Alemania debate sobre "las libertades" de los no vacunados

A medida que el ritmo de vacunación parece frenarse, el debate es si restringir o no libertades a los no vacunados contra la COVID-19

Las autoridades alemanas ya meten presión a quienes no se vacunen o quieran evitar la inmunización contra la COVID-19. De lo contrario, no habría salido el ministro para la Cancillería Federal, el conservador Helge Braun, diciendo que “los vacunados tendrán seguro más libertades que los no vacunados”.

Así lo decía Braun en una entrevista publicada en la última edición de la publicación dominical Bild am Sonntag. Poco le ha importando a Braun que anteriormente diera a entender que una vez ofrecida una cita para la vacunación a los habitantes del país las restricciones dejarían de aplicarse.

Sus últimas palabras han generado un debate sobre derechos y libertades fundamentales en el que no parece haber unanimidad entre políticos por muy claro que Braun, médico además político y ministro, se expresara a cuenta de la situación de los no vacunados.

A su entender, los no inmunizados, al igual que los que dieran negativo en un test, podrían quedarse en situaciones de alta incidencia sin oferta de restaurantes, cines o visitas a estadios de eventos deportivos. Para los no vacunados, Braun planteaba un horizonte con mayores de restricciones en la pandemia. Por ejemplo, los no vacunados también podrían empezar a pagar los test gratis de antígenos que ahora ofrecen semanalmente las autoridades.

La cuestión de fondo que estaba planteando Braun en su entrevista la recogía este lunes el diario conservador Frankfurter Allgemeine Zeitung: “¿Han dejado de ser lo mismo los vacunados, curados y los que se han hecho un test [de resultado negativo, ndlr.]?”. Hasta ahora, en Alemania, esos tres colectivos gozaban de las mismas libertades.

Braun, sin embargo, sugiere un cambio de cara a una cuarta ola de contagios por coronavirus que parece estar gestándose estos días. La incidencia de casos está al alza, situándose en 14,3 casos por 100.000 habitantes en los últimos siete días. La propagación de la variante Delta del SARS-CoV-2, el virus de la COVID-19, lleva a que el número de positivos actuales sea aproximadamente tres veces mayor que a los que se registraron en las mismas fechas del verano pasado.

Separar entre vacunados y no vacunados divide en la 'gran coalición'

De ahí que las autoridades teman, según las cuentas de Braun, que de aquí a finales de septiembre la incidencia sea de 850 casos positivos por 100.000 habitantes en una semana. Un valor así, según ha explicado Braun, daría pie a que se tomaran medidas contra los no vacunados.

Actualmente el país de la canciller Angela Merkel ha vacunado con dos dosis a cerca de la mitad de la población. Aún falta mucho para llegar al objetivo del 85% de vacunados que se ha dado el Instituto Robert Koch (RKI), la agencia federal de prevención y control de enfermedades.

En este contexto, las palabras de Braun se han leído aquí como una intención manifiesta de la Cancillería Federal de “aumentar con el uso del poder la cuota de vacunados”, según se leía en la edición de este lunes del diario económico Handelsblatt.

Las palabras de Braun han generado críticas en la oposición y un enfrentamiento que alcanza incluso a los partidos de la 'gran coalición' que dirige Merkel. Porque al mismo tiempo que Braun defendía más libertades para los vacunados, el jefe de su partido y candidato a canciller de la Unión Demócrata Cristiana (CDU) para las elecciones generales del 26 de septiembre, Armin Laschet, ha rechazado la idea de dejar de considerar por igual a vacunados, curados y personas con test negativo.

Una “vacunación en recesión”

“En un Estado liberal hay libertades y derechos, pero no sólo para grupos determinados”, decía Laschet en la tarde-noche del domingo, en una entrevista con la televisión pública ZDF. En esa entrevista, Laschet también rechazaba la idea de hacer obligatoria la vacunación.

La llegada de una medida así la ha dejado caer el presidente del Land de Baden-Wurtemberg, el ecologista Winfried Kretschmann, para quien “no se puede descartar para siempre la vacunación obligatoria”. Para Christian Pestalozza, jurista y profesor emérito de la Universidad Libre de Berlín, la llegada de una obligatoriedad en la vacunación es algo realista.

“Si hay mucha gente evitando la vacunación y hace falta entre un 80% y un 90% de inmunizados, es posible pensar en una vacunación obligatoria, salvo para excepciones. Pero se puede acabar en una vacunación obligatoria para superar al coronavirus”, dice Pestalozza a NIUS. Una medida así no sería ninguna novedad. “La vacunación obligatoria fue lo que acabó con la viruela. Se hizo una ley sobre vacunación que se aplicó durante años”, abunda este experto.

Sea como fuere, no hay unidad en la CDU a cuenta de qué hacer con los no vacunados y lo mismo ocurre en el Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD), los socios de Merkel en el Gobierno. El diputado y epidemiólogo Karl Lauterbach, ve con malos ojos los planteamientos que llegan de la Cancillería Federal. Pero en Su partido, el jefe del Grupo Parlamentario del SPD, Rolf Mützenich, ha criticado que se utilicen “amenazas” para cambiar a mejor el ritmo de vacunación.

La media de dosis administradas en los últimos siete días está en cerca de 450.000, un valor a la baja. A la tendencia que lleva la inmunización de la población, el periodista Olaf Gersemann, del diario Die Welt, la ha bautizado como “recesión de vacunación”.

¿“Planes anticonstitucionales”?

Desde el partido liberal, el FDP, se ha señalado que el Gobierno no está haciendo lo suficiente para acelerar la administración de vacunas. “Sería mucho más importante para tener un porcentaje bajo de no vacunados que hubiera puntos de vacunación con accesos peatonales, o publicidad junto a las notificaciones para ir a votar a las elecciones generales”, ha dicho al diario Süddeutsche Zeitung el vicepresidente del FDP, Johannes Vogel.

También en la oposición, aunque como formación más importante debido a la alianza en el Bundestag entre CDU y SPD, la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) ha criticado que Braun quiera “discriminar a los no vacunados”. Alice Weidel, co-líder de AfD en el Bundestag y a la cabeza del partido de cara a las próximas elecciones generales, ha acusado a Braun de querer “dividir a la sociedad” con unas ideas que no son “compatibles con la Constitución”.

AfD, vigilado en varios Länder alemanes por los servicios de inteligencia de los ministerios del interior regionales por constituir un partido sospechoso de ser anticonstitucional, no es la única formación desde la que se ha recurrido a la defensa de la carta magna tuetona para criticar a Braun.

El político liberal Wolfgang Kubicki, todo un vicepresidente del Bundestag, también ha sido claro al respecto. “Considero los planes del ministro de la Cancillería Federal anticonstitucionales”, según Kubicki.

Pestalozza, el jurista de la Universidad Libre de Berlín, ironiza sobre esas palabras. “Kubicki es vicepresidente del Bundestag, pero es un político de la oposición. Lo que dice, lo dice como político del FDP. No es sorprendente ¿Qué se iba a esperar de él?”, se interroga con sorna este experto.

El Estado, obligado a proteger la salud

“Desde un punto de vista jurídico, el Estado está obligado por la Constitución a proteger nuestra salud, incluso cuando eso puede ir en contra de nuestros deseos y el de la población”, apunta Pestalozza.

“Quienes han sido vacunados dos veces están, ellos y su entorno, mejor protegidos contra el virus que los que no. Los que no están vacunados o no vacunados del todo, ni están protegidos ellos ni su entorno. Y el Estado tiene que ocuparse de esto. Aquí no estamos hablando de una cuestión de libertades, sino de lidiar con grupos de personas que cuentan con diferente protección [ante el virus, ndlr.]”, añade.