Alemania espera recuperar ya su economía pre-pandemia

A Altmaier no se le escapa que el número de nuevos contagios está creciendo desde hace un par de semanas. Así, a finales de esta semana, los datos del Instituto Robert Koch (RKI), la agencia federal de prevención y control de enfermedades, señalaba una media diaria de infecciones al alza de 1.454 casos.

Así lo decía este ministro de Merkel a la última edición del dominical Bild am Sonntag: “Debemos evitar y evitaremos un nuevo confinamiento”. Con ese término se refieren aquí a las restricciones más duras contra la propagación del SARS-CoV-2. No se refieren a confinamientos como los vividos en España, Francia o Italia.

“Siempre y cuando no haya una amenaza de saturación del sistema sanitario, no hay motivo para nuevas medidas ni para el confinamiento”, según Altmaier. De lo que su compañero en el Ejecutivo Jens Spahn, ministro de Sanidad, no tiene dudas, sin embargo, es de que habrá una nueva y severa oleada de contagios.