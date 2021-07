Alemania incluye a Cantabria y Cataluña en su lista de zonas de riesgo por coronavirus

La decisión del Gobierno alemania, no obstante, no tiene un gran impacto sobre los viajeros, ya que los turistas deben someterse igualmente a pruebas al volver al país y ya no tienen que guardar cuarentena. Sin embargo, la inclusión en la lista implica que el Ministerio de Exteriores alemán desaconseja el desplazamiento a estas zonas por la incidencia del coronavirus.