Alemania investiga otro posible "ataque sónico" contra dos empleados de la Embajada de EE.UU.

Aunque la investigación no identifica a responsables y se limita a informar de una "potencia desconocida" , el director de la Agencia Central de Inteligencia de EEUU (CIA), William Burns, manifestó en julio que existía una "muy destacada posibilidad" de que los síntomas fueran causados deliberadamente y señaló a Rusia como un posible culpable . Moscú ha negado su responsabilidad.

Por su parte, el presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes de EEUU, Adam Schiff, ha reconocido que la causa todavía no se conoce. "Es posible que no todos estos incidentes, no todas estas anomalías, sean atribuibles a la misma razón", indicó.