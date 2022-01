Alemania 'se olvida' de su trágica invasión de Ucrania frente a la amenaza rusa

El canciller alemán Olaf Scholz y su Gobierno no viven su mejor momento a nivel internacional. La política exterior le está costando duros reproches.

En Berlín, se piensa en esa responsabilidad para animar al diálogo con Rusia y frenar toda iniciativa que suponga hacer posible que Ucrania pueda defenderse ante una eventual invasión. Los crímenes del nazismo siguen pensando en las conciencias de los responsables del Ejecutivo alemán. En esto, Scholz y Baerbock no son una excepción.

Ambos se inscriben en una tradición política alemana posterior a la Segunda Guerra Mundial. Si Alemania ha buscado tradicionalmente proximidad con Rusia, esto no se debe únicamente a los intereses económicos y energéticos germanos. Éstos, claro está, existen. Pero la historia también tiene un peso.

No menos de 18 millones de ciudadanos soviéticos – militares y civiles – perdieron la vida en la II Guerra Mundial. Las atrocidades del III Reich en el frente del este vuelven a no pocas cabezas relevantes estos días en los que se cierne la amenaza de una guerra sobre Ucrania.

La invasión alemana de la URRS empezó, por sorpresa, el 22 de junio de 1941 . Apenas una semana después de iniciarse la Operación Barbarossa, en el oeste ucraniano las tropas alemanas llegaban hasta la ciudad de Lviv (oeste ucraniano) entre celebraciones. A los alemanes se les vio inicialmente allí como “liberadores” de la opresión soviética. Poco tardarían en darse cuenta de que no había nada que celebrar.

Así, cuando Baerbock aludía en Moscú a la destrucción de la Alemania nazi en la Unión Soviética, lo más normal es pensar que se refería a Rusia; no a Ucrania. Así lo explica a NIUS el asesor y analista político en asuntos internacionales relacionados con el este europeo Sergej Summleny .

“Para las élites alemanas y para la población, la destrucción llevada a cabo por Alemania en Ucrania es algo que no existe. Esto es algo que los alemanes no quieren saber. Los alemanes saben de la destrucción en Rusia, pero no en otras regiones de lo que fue la Unión Soviética, ya sea Ucrania, Bielorrusia o los países Bálticos, éstos países quedan incluidos en la idea de Rusia”, aclara Summleny.