Alemania se prepara para los efectos migratorios de la ofensiva de los talibán en Afganistán

Hay políticos que hablan, tras la salida de las tropas occidentales de ese país del Asia Central, de no repetir los errores de 2015. Se refieren, concretamente, a la gestión de la crisis migratoria que trajo a suelo alemán entre 2015 y 2016 una cantidad estimada de 1,2 millones de demandantes de asilo, la mayoría procedentes de Siria.

En la prensa, el diario Die Welt no podía ser más claro en su edición del miércoles. La situación de Afganistán, decía dicho periódico en titulares, es la que se vive “antes de la próxima crisis migratoria”.

Después de que a principios de este verano el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, iniciara la retirada de sus tropas en suelo afgano, han seguido decisiones idénticas de los países aliados. Sin tropas occidentales, Kabul, la capital afgana, podría caer en manos de los talibán de aquí a noviembre, según las cuentas de los servicios de inteligencia estadounidenses que esta semana revelaba el diario The Washington Post.

La Comisión Independiente Afgana de Derechos Humanos (AIHRC), organización humanitaria con sede en Viena, cuenta hasta 900.000 desplazados sólo entre abril y junio por culpa del avance de los talibán. En el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) hablan de que no menos de 300.000 personas habrían dejado sus hogares para escapar de la milicia islamista.

La inmensa mayoría de los desplazados afganos que abandonan el país recalan en países vecinos, como Pakistán, Irán o Tayiquistán. Sin embargo, para los países europeos, la vuelta de los talibán no es sólo un problema geopolítico. También lo es en materia de inmigración.

De lo contrario, no habría salido a la palestra responsables del Ministerio de Asuntos Exteriores alemán, como hacía el socialdemócrata Niels Annen esta semana, para decir que resultaría “naíf creer que el avance de los talibán y la violencia de la región no tiene efectos de política migratoria”.

“Tan pronto como lo permita la situación, los criminales y los peligrosos serán devueltos a Afganistán”, ha explicado Seehofer. “La situación de seguridad allí está cambiando tan drásticamente que no podemos asumir la responsabilidad de mandar los equipos de acompañamiento ni de los aviones”, añadía el ministro del Interior.

Organizaciones humanitarias y de apoyo a los refugiados han celebrado esta decisión de Seehofer. Pero no está claro que la decisión sea algo definitivo.

Las deportaciones a Afganistán siguen siendo “motivo de un muy controvertido debate porque hay quienes piensan que es un país demasiado inseguro para que alguien sea deportado allí, porque no se puede deportar a alguien a una zona de guerra, pero, por otro lado, los hay que piensan que los criminales más serios y peligrosos deberían ser deportados, porque Alemania no tiene por qué ocuparse de estas personas”, dice a NIUS Marcel Dirsus, experto del Instituto para la Política de Seguridad de la Universidad de Kiel.

“Los europeos fueron, en primer lugar, a Afganistán en apoyo a su aliado de la OTAN, Estados Unidos, tras los ataques del 11-S. Los europeos querían mostrar solidaridad. Y ahora, los europeos no pueden permanecer allí sin el apoyo del Ejército estadounidense. Los europeos necesitan todo tipo de apoyo, empezando por las evacuaciones médicas, labores de inteligencia y así hasta formar una larga lista”, expone Dirsus, el experto del Instituto para la Política de Seguridad de la Universidad de Kiel.

Las cuestiones relativas a Afganistán o la inmigración no ocupan hoy por hoy un papel destacado en la campaña por las elecciones generales del próximo 26 de septiembre. Sin embargo, eso no quiere decir que no sean temas políticamente explosivos.