Alemania podría obligar a vacunarse a toda la población a partir de febrero

Entre las medidas adoptadas: limitar los encuentros privados de las personas no vacunadas al propio núcleo familiar o de convivencia. Además los no vacunados no podrán acceder al comercio minorista, donde se aplicará la regla 2G, solo los vacunados o recuperados. También se aplicará en restaurantes, cines, teatros o eventos deportivos. Incluso se podría presentar un test negativo además del pasaporte covid.