Alemania cruza el umbral de los 3 millones de contagios por coronavirus

Elecciones en septiembre y la vacuna rusa

El próximo mes de septiembre hay elecciones generales en Alemania y la evolución de la pandemia puede influir de forma determinante en el resultado final. La canciller Angela Merkel no se presenta a la reelección por lo que los conservadores no atraviesan su mejor momento en las encuestas, con un nuevo líder que no es de la línea centrista de la actual canciller. Para intentar impulsar la vacunación Merkel se ha mostrado dispuesta a comprar la vacuna rusa contra el coronavirus, que aún no ha sido aprobada por la agencia del medicamento europea. La compra de la vacuna rusa divide a la sociedad alemana, que recela de su efectividad, máxime cuando se ha conocido que tan solo el 4% de los rusos se han inoculado con ella.