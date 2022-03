El alto el fuego fracasa y Rusia advierte de que las sanciones son "una declaración de guerra"

Sin embargo, ese respiro nunca ha llegado . Ambos bandos cruzan acusaciones de no haber respetado la tregua y ese pasillo seguro ha durado mucho menos de lo que debería, si es que ha llegado a establecerse en algún momento.

"Sabiendo que nuevos ataques y bajas son inevitables, la OTAN ha decidido deliberadamente no cerrar el cielo de Ucrania . Hoy, el liderazgo de la Alianza dio luz verde para más bombardeos de ciudades ucranianas al negarse a crear una zona de exclusión aérea", ha dicho Zelenski en un discurso lanzado desde Kiev.

El mandatario, este sábado, ha asegurado que sus fuerzas han infligido derrotas a los combatientes rusos "que no han visto en sus peores sueños". "Infligimos pérdidas a los ocupantes que no vieron ni en sus peores sueños. El Ejército ruso no llegó a las fronteras previstas, pero llegó a casi 10.000 soldados rusos muertos. Son chicos de 18 a 20 años, muy jóvenes, casi niños", ha lamentado.