La amenaza nuclear de Putin: "Los misiles intercontinentales de Rusia tienen 10.000 kilómetros de alcance"

Este domingo, ya de manera concreta, anunciaba que ponía en un "régimen especial de servicio" a las fuerzas de disuasión estratégica del país en respuesta a "los agresivos comentarios formulados por los líderes de la OTAN". Las fuerzas de disuasión están especializadas en el lanzamiento de misiles balísticos y de crucero de gran alcance. Este último anuncio de Putin probablemente signifique, según la firma consultora aeroespacial y de defensa Rochan Consulting, preparar las fuerzas de misiles estratégicos y no tanto una orden militar: "La dispersión de la fuerza móvil ICBM, los submarinos con armas nucleares dejando puertos o armas cargadas en bombarderos".

Por si fuera poco, Bielorrusia informaba este domingo de la aprobación de un referéndum constitucional con el que se revoca su estatus no nuclear, algo que permitirá a Rusia colocar armas nucleares en su territorio.

Ante este escenario, la pregunta es: ¿qué pueden significar estas amenazas de Rusia?, ¿hasta dónde pueden llegar? ¿qué alcance tendrían? "Putin es una persona muy peculiar, que vivió toda su juventud bajo el régimen soviético, el autoritarismo y el ambiente militar del Ejército ruso. Es hijo de la escuela soviética. Estas amenazas que hace, no las veo cercanas, pero no las descarto. Además, en este juego de la guerra de quien saca provecho, Rusia no se va a marchar después de lo que ha desplegado en Ucrania sin nada. Es muy difícil de entender que hiciera uso del arma nuclear, aunque es verdad que el sistema nuclear lo ha puesto en alerta", señala Jesús Argumosa, analista de estudios estratégicos y relaciones internacionales.