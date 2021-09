Los 'amigos alemanes' de Venezuela, Cuba y Rusia centran la atención de la campaña electoral

No en vano, está formado por anticapitalistas, trotskistas e izquierdistas capaces de apoyar las dictaduras de Venezuela o Cuba, regímenes como el de Rusia y hasta, no hace tanto, la ilegal aventura del independentismo catalán . De filas de este partido salen, de hecho, Dieter Dehm y Zaklin Nastic, los únicos diputados del Bundestag que visitaron a Carles Puigdemont en sus días de cárcel provisional de Munster (norte alemán).

“Por supuesto, suena bien cuando los políticos alemanes dicen eso de que hay que tener una buena relación con Rusia, pero el problema es que tener una buena relación con el Kremlin no es algo que no tenga costes asociados”, plantea este experto. “El problema con Die Linke es que, incluso si los alemanes suenan en general suaves con Rusia, Die Linke sobresale como partido 'amigo' del Kremlin” , añade Dirsus. Alude a los valedores a diestro y siniestro que tiene Putin tiene en suelo germano.

Cuando NIUS ha preguntado sobre su cuanto menos atípica agenda internacional, Jörg Schindler, el secretario general del partido se ha explicado así: “Nosotros no discutimos que Rusia y China tengan una agenda expansiva. Pero eso no lo resuelve uno armándose militarmente. Hacer eso aumenta la tensión que lleva a conflictos”.

Con todo, la inclusión de Die Linke en una coalición gubernamental de SPD y Los Verdes no es más que una de las opciones post-electorales. “Es una cuestión abierta” , dice Franke. Quien no va a responder ese interrogante, por mucho que se le reproche en esta campaña , es Olaf Scholz.

“Scholz podría decir no habrá esa coalición de izquierdas, que no quiere formar una coalición con esta gente, pero no lo hace por dos razones. Primero, mucha gente de la izquierda no quiere que haya una coalición con los partidos del centro-derecha. Y segundo, los socialdemócratas no quieren evitar esa opción con Die Linke para meter presión a los liberales del FDP en una eventual negociación para formar Gobierno”, explica Dirsus.