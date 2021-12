Angela Merkel sorprende con una canción punk para sonar en un acto de su despedida

Como suele ser habitual en el relevo de la cancillería, el mandatario saliente puede elegir tres temas musicales para sonar de fondo. Pero mientras Gerhard Schröder y Helmut Kohl eligieron My Way de Frank Sinatra o Ode to Joy de Ludwig van Beethoven, la elección de Merkel ha dejado ver un gusto musical desconocido e inesperado.