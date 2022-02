La angustia de los ucranianos en España: "Todos mis familiares están en primera línea"

"Ahora mismo están todos en primera línea. Están luchando ". Yulia no para de llorar mientras expresa la angustia que siente por los hombres de su familia. Ella vive en España, pero todo lo que quiere lo ve amenazado por el presidente ruso, Vladímir Putin.

"El no va parar en Ucrania". "Hoy, Ucrania. Mañana, Europa" . Es la advertencia que repetían en una de las concentraciones de este viernes en Barcelona muchos ucranianos. No quieren veamos esta guerra como algo lejano.

"No estoy preparada para perder a nadie más de mi familia en esta situación", cuenta Katerina. Tiene 24 años. Perdió a su padre en 2017 defendiendo su país y ahora su hermano está combatiendo . Uno de sus primos murió ayer.

Piden ayuda. Una y otra vez sienten que una Europa a la que pertenecen no se implica lo suficiente. "Putin está preparado para las sanciones. Necesitamos armas". Nadia no puede evitar gritar. "Somo un país libre, que quiere la paz. Ya estuvimos en la URSS y no queremos estar ahí". Esa decisión, expresada por su pueblo en las urnas, les ha costado una guerra.