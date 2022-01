Blinken apela en Berlín a la diplomacia, pero advierte a Moscú del coste de un ataque a Ucrania

El jefe de la diplomacia estadounidense ha insistido en que la salida a la crisis solo puede lograrse "a través del diálogo y no de la agresión" , aunque ha reitrado que una eventural agresión de Rusia a Ucrania tendrá una respuesta inmediata.

En este contexto, el presidente estadounidense, Joe Biden, ha asegurado que sí cree que Vladimir Putin va a invadir Ucrania. Ha pronosticado que Rusia acabará por "entrar" en Ucrania con sus tropas, y ha considerado "posible" mantener otra cumbre con el presidente ruso para tratar de rebajar las tensiones.



"No estoy tan seguro de que él tenga certeza de lo que hará", ha afirmado Biden. "Mi conjetura es que invadirá", ha dicho. Además ha alertado de que Moscú "no ha visto nunca sanciones como las que he prometido que se impondrán si se mueve" hacia Ucrania.