Armin Laschet, elegido por la CDU candidato a canciller conservador

Decían que los políticos conservadores alemanes iban a tener un candidato a canciller rápido. Decían que era cuestión de un día o dos, después de que Armin Laschet y Markus Söder declararan su intención de liderar a los conservadores germanos en la campaña de las elecciones generales del 26 de septiembre . No ha sido así.

“Con toda mi fuerza me voy a emplear por esta CDU. ¡Buenas noches!” , decía Laschet tras la votación, terminada a las doce y media de la noche de este lunes, según recogía el periodista del diario Die Welt Robin Alexander, un gran conocedor de la actualidad de la familia política conservadora germana.

Merz es de lo que ha apoyado a Laschet y ha reprochado a la CSU el cuestionar las intenciones de la dirección de la CDU , que ya el lunes pasado apoyaba – aunque sin votación como este lunes – a Laschet. De aquella reunión no salió ninguna decisión definitiva, sólo un apoyo manifiesto a la candidatura de Laschet a la que la CSU respondió con la misma moneda. A saber, respaldando la candidatura de Söder.

Con Söder, la victoria en las encuestas

El líder bávaro, aunque representa una fracción, pequeña pero no irrelevante, de la familia política conservadora alemana, tenía como argumento a su favor las encuestas. Así, por ejemplo, el diario Bild presentaba hace unos días sondeos con dos escenarios diferentes que daban cuenta de que el líder bávaro disfruta de un mayor apoyo popular.

El desafío: que no quede mal el perdedor del duelo

Pese a la tensión vivida por el pulso protagonizado por Laschet y Söder, según explica a NIUS Andrea Römmele , politóloga y profesora de la prestigiosa Hertie School of Governance de Berlín, “no ha habido riesgo de fractura entre la CDU y CSU”.

Eso sí, “ahora el gran desafío será hacer que el político que quería ser aspirante y que ha dejado de serlo no presente una mala imagen”, comenta Römmele en un encuentro con la Asociación de la Prensa Extranjera de Berlín (VAP), aludiendo a Söder. No en vano, Laschet y Söder han sido, como mínimo, “dos hombres en la tormenta”, según apuntaba en su última edición el dominical conservador Welt am Sonntag.