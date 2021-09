Armin Laschet, el 'heredero' de Merkel de una CDU mucho más débil

Las carencias de la campaña de los conservadores ha dejado a la CDU muy debilitada y a no pocos observadores perplejos. No hay que perder de vista que hace quince meses, a la CDU se le atribuía en las encuestas hasta un 40% de la intención de voto . En la fase final de la campaña, el porcentaje atribuido a los conservadores es, más o menos, la mitad.

“Yo no entiendo la campaña de la CDU. Para mí es un misterio por qué la campaña de Laschet ha sido tan relajada. No entiendo cómo ese registro en el ministerio a cuenta de lavado de dinero no se utilizó para hablar de crimen organizado, de prostitución forzada, que son temas que implican lavado de dinero”, dice a NIUS Andrea Römmele, politóloga y profesora de la prestigiosa Hertie School of Governance de Berlín en el marco de un encuentro con la Asociación de la Prensa Extranjera de Berlín (VAP).