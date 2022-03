Estados Unidos asegura que Putin ha desplegado el 90 por ciento de su capacidad de combate en Ucrania

Respecto a los avances rusos sobre territorio ucraniano, ha confirmado que "no hay actividad naval" ni "ningún movimiento de los rusos en Odesa en estos momentos", aunque ha precisado que "están observando" la situación "de cerca", tal y como recoge el Departamento de Estado. El alto funcionario estadounidense ha dicho que Estados Unidos no puede "confirmar de forma independiente" los informes sobre posibles desembarcos de barcos anfibios rusos en la zona, aunque ha resaltado que "no significa que no estén sucediendo".