Ante el ataque ruso contra Ucrania, la UE tiene dos polos en el este: Polonia y Hungría

“En Bielorrusia puede haber unos 30.000 militares. Pese a que se dijo que estarían en el país hasta el 20 de febrero, siguen ahí; no se han retirado y probablemente no serán retirados por un periodo de tiempo indefinido”, dice a NIUS Kalev Stoicescu, diplomático estonio y ex oficial en el Ministerio de Defensa de ese país. Hoy trabaja para el Centro Internacional para la Defensa y la Seguridad de Estonia. El suyo es uno de los países de la UE más concernidos por la ofensiva rusa contra Ucrania.