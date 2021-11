Austria llevará a Bruselas a los tribunales si incluye la nuclear entre las energías verdes

La Comisión Europea debe presentar en las próximas semanas –el compromiso es hacerlo antes de finales de año- l a lista final de las energías que entrarán en la conocida como Taxonomía, l a norma que regulará qué energías no dañan el medio ambiente y que por lo tanto se podrán financiar con los nuevos bonos verdes. Ese tipo de nueva financiación está en pleno auge y las previsiones dicen que será clave en la financiación de la transición ecológica. No estar en esa lista puede significar financiación mucho más cara.

La mayor parte de los gobiernos europeos se han posicionado en dos grandes bloques. El liderado por Francia, q ue suma 12 países de 27, defiende que la nuclear esté en esa lista porque no emite apenas contaminantes aunque olvida decir que genera unos residuos nucleares para los que la ciencia sigue sin dar más solución que enterrarlos durante miles de años. Tampoco recuerdan la escasa, pero posible, probabilidad de un accidente nuclear. Chernóbil y, sobre todo, Fukushima, siguen en la mente de los dirigentes políticos.

El otro grupo, que lidera Alemania, considera que la nuclear no tiene sitio entre las energías verdes pero defiende que el gas natural sí lo tenga durante unos decenios para asegurar la transición ecológica. Consideran que debe ser así porque emite menos contaminantes que el carbón, pero estos también olvidan los contra-argumentos. El gas natural emite menos, pero emite. Y Europa apenas tiene gas natural, que debe importar de países políticamente sensibles como Rusia o Argelia.

Ante esta situación, fuentes comunitarias aseguran que la Comisión Europea no ha tomado todavía una decisión definitiva pero que podría inclinarse por una solución salomónica. Esas fuentes explican que lo más probable es contentar a París y a Berlín incluyendo en la Taxonomía tanto la nuclear como el gas natural pero dejando claro que se financiarán con bonos verdes durante un período determinado como “energías de transición”. Lo menos probable, pero todavía posible, sería que las dos se quedaran fuera. París y Berlín enfadados pero sin vencedores.

La ministra de Energía y Clima austríaca Leonore Gewessler dijo en una entrevista al diario digital Euractiv que su país respondería acudiendo a la Justicia . Según Gewessler, “no hay base legal para incluir la energía nuclear en la Taxonomía. Si se hace, estamos preparados para ir a los tribunales”. Austria tampoco aceptaría incluir nuclear y gas natural como energías de transición “porque sólo porque algo sea menos malo que el carbón no se convierte en bueno o sostenible”.

España no ve que en la Taxonomía deba entrar ni la nuclear ni el gas natural”. España no firmó la carta que firmaron en Glasgow, durante la COP 26, esos cinco países pero según Gewessler “envió una carta común (con Austria y otros) hace meses a la Comisión”.

Fuentes del Ministerio de Transición Ecológica confirmaron a NIUS que España está en contra de que la Comisión incluya la nuclear y el gas natural en la Taxonomía, que sólo las aceptaría como energías ámbar (de transición, de forma temporal). Sobre la amenaza austríaca de ir a los tribunales, esas fuentes explican: “No nos lo hemos planteado todavía pero esperamos que no haga falta”.