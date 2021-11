Europa mira a Austria: así será el confinamiento total

El mandatario también anunciaba que la vacunación contra la covid será obligatoria a partir de febrero . Ha reconocido que "no es fácil" tomar estas medidas, que es incluso "doloroso". Y ha culpado a quienes se han negado a vacunarse de un "ataque al sistema sanitario". El país tiene una de las tasas de vacunación más bajas de Europa occidental (con un 65% de la población con la pauta completa).

Quienes no cumplan la normativa pueden enfrentarse a duras sanciones administrativas , ha advertido Schallenberg."No queremos una quinta ola", ha insistido después de reunirse con los gobernadores de las nueve provincias de Austria.

Alemania , uno de los que ha experimentado un aumento récord de contagios diarios, no descarta imponer el cierre, incluso para los vacunados , según la agencia Reuters. De momento, las autoridades han acordado restricciones para las personas no vacunadas en zonas con altas admisiones hospitalarias que afectarían a 12 de los 16 estados del país, informa la BBC.

En Eslovaquia, el primer ministro Eduard Heger ha anunciado que a partir del próximo lunes se limitará el movimiento de las personas no vacunadas. No podrán acceder a comercios no esenciales, restaurantes o eventos deportivos o de ocio.