Bélgica debate el uso del velo islámico en los servicios públicos

Una mujer denunció a la empresa porque asegura que no se le permitió seguir un concurso para un puesto en la empresa si se cubría el cabello . La STIB es el segundo mayor empleador de la región de Bruselas (tras la Comisión Europea) con más de 10.000 empleados.

El abogado de la empresa aconsejó a la dirección recurrir, pero esta, s egún la prensa belga, consideró que el tema era demasiado sensible y lo elevó a su comité de gestión, que forman los partidos políticos que están representados en el Gobierno regional. Ahí terminó por explotar la bronca.

En ese comité a seis personas. Los representantes socialistas y ecologistas, que suman tres votos, abogaron por no recurrir. El representante de los liberales de DéFI (un partido que está en el Gobierno regional pero no en el federal) y los dos representantes de la dirección de la empresa apostaron por sí recurrir la condena. La normativa dice que en caso de empate, como en este caso, el presidente del comité (es un ecologista flamenco) tiene voto doble. Así, se decidió que no se recurría y que la empresa pasaba a una política de “neutralidad inclusiva”. En la práctica, que permitía a partir de ahora el uso del velo islámico.