Berlusconi, el mejor posicionado para ser presidente de Italia

El ex primer ministro de Italia Silvio Berlusconi parece cada vez más probable que se presente a las elecciones presidenciales del país transalpino que comienzan a finales de este mes, después de que los partidos de centro-derecha de Italia se han puesto de acuerdo en su candidatura.

Tras la reunión, en una declaración posterior han asegurado que tiene la "autoridad y experiencia que el país merece y los italianos esperan" en la difícil situación actual. Meloni está con Berlusconi, pero la extrema izquierda de Salvini aún no se ha manifestado, pero en declaraciones este fin de semana ha asegurado que Berlusconi es "divisionista".

Belusconi por supuesto no gusta a la izquierda ni a la extrema izquierda, pero la cuestión es que no tienen un candidato de consenso que se presente como alternativa. Durante los últimos meses se han barajado muchos nombres pero, como suele pasar en la política italiana todos llegan "quemados" a las semanas decisivas. Y además está el problema de los votos, la izquierda, la extremaizquierda y la ultraizquierda no tienen mayoría.