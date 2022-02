Biden asegura a Zelenski que habrá una "respuesta rápida y decidida" si Rusia invade Ucrania

"Rusia no ha respondido a nuestra petición planteada conforme al Documento de Viena" de la OSCE, ha explicado el ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Dimitri Kuleba , en referencia a la petición planteada el 11 de febrero al amparo del Capítulo III del Documento de Viena para la reducción del riesgo en la que pedían a Moscú " explicaciones detalladas sobre las actividades militares en áreas adyacentes al territorio de Ucrania y la Crimea bajo ocupación provisional".

Rusia ha decidido no justificar su actividad militar por no considerarla "inusual" y por no dar pie "a poner en marcha un mecanismo para reducir el peligro militar bajo el Documento de Viena de 2011 sobre las medidas de fomento de la confianza y la seguridad", según recoge la agencia de noticias oficial rusa, Sputnik.