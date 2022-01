Biden da por hecho que Rusia invadirá Ucrania y avisa de que pagará "un precio muy alto"

"No estoy tan seguro de que él tenga certeza de lo que hará", ha afirmado Biden. "Mi conjetura es que invadirá". Además alertó de que Putin "no ha visto nunca sanciones como las que he prometido que se impondrán si se mueve" hacia Ucrania y generó confusión al insinuar que la respuesta de Occidente podría no ser tan dura si Moscú opta por alguna medida que no suponga una invasión a gran escala.