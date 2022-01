Una “bolsa de trabajo alternativa” para no vacunados en la Europa germanoparlante

En Alemania hay todavía millones de personas que no se han vacunado contra la COVID-19. Según los datos del Instituto Robert Koch (RKI), la agencia federal de prevención y control de enfermedades, en este país de unos 80 millones habitantes, aproximadamente un 25% de la población aún estaba por inmunizar a finales de esta semana.

Para esos no vacunados lleva ya funcionando varios meses un portal de Internet que da acceso a ofertas de empleo. Se llama “impffrei.work” algo así como “libre de vacunas.trabajo”. Funciona como página de Internet y como canal de la plataforma de mensajería Telegram. Se autodenomina “la bolsa de trabajo alternativa”. El símbolo que acompaña al nombre es un puño rompiendo una jeringa.

Esta particular bolsa de empleo se dirige a personas en búsqueda de trabajo en todo el ámbito germanoparlante. Además de ofrecerse en ella puestos de trabajo en Alemania, también los hay ofrecidos en Austria y en Suiza . En estos dos países, el porcentaje de vacunación contra la COVID-19 es incluso menor que en Alemania.

En la República de Austria, en la que viven casi 9 millones de personas, el porcentaje de la población plenamente vacunada estaba a finales de esta semana en el 71% . En la Confederación Suiza la proporción no llegaba al 70% este viernes. Esos porcentajes dejan, como en Alemania, a mucha población sin vacunar.

Por eso cabe pensar que “impffrei.work” funciona con éxito. Aunque, según reconocían al dominical alemán Welt am Sonntag en el Ministerio de Sanidad germano, todavía no se ha podido cuantificar este fenómeno, que ha generando fuertes críticas, incluidas las de prominentes políticos.

No en vano, entre la treintena de categorías de empleos que hay registradas en la bolsa de trabajo para no vacunados, figuran ofertas del sector sanitario.

“También médicos y residencias buscan a no vacunados”, han constatado en la Red de Redacciones de Alemania (RND, por sus siglas alemanas). Clínicas de dentistas o de fisioterapia también figuran entre las empresas que aparecen en “impffrei.work ”. Ahí ofrecen empleo firmas de gran parte de la geografía teutona.

“ Estamos buscando: una persona competente y profesional orientada al cliente en el asesoramiento sobre medicamentos, la complementación de terapias y la preparación de fórmulas”, se lee en la oferta de empleo. “También estamos encantados de ofrecer a los que empiezan su carrera la oportunidad de comenzar con nosotros. Las vacunas no son necesarias”, concluye el anuncio.

En el Welt am Sonntag, el último gran medio impreso que ha indagado sobre esta “bolsa de trabajo alternativa”, han puesto de relieve que todos los textos de los anuncios están “cuidadosamente formulados” para “no exponerse a la acusación de discriminación”. Las ofertas de empleo, aunque visiblemente destinadas a no vacunados, son legales. Diferente sería si en ellas se discriminara por motivo de sexo, orígenes o por una discapacidad, según aclara el reportaje del Welt am Sonntag.