Bolsonaro se reúne con Putin en "la salita de los amigos"

Bolsonaro ha llegado de viaje oficial a Rusia y su entrevista con el mandatario Vladimir Putin no podía haber sido más amistosa. El presidente Brasil, al igual que sucediera hace unas semanas con el Presidente de Argentina han tenido el "honor" de ser recibidos en la "salita de la de chimenea". Las formas si importan.

Putin, que lleva meses tensionando las relaciones geopolíticas mundiales amagando con una invasión a Ucrania utiliza también la política de los gestos para demostrar "quienes son amigos y quienes no". Con Bolsonaro, como sucedió con Fernandez no media la famosa mesa valenciana infinita en la que Putin pone distancia con Macron, Scholz o el propio ministro de exteriores ruso Lavrov.