Borrell pide que la UE "no sea espectadora" de las conversaciones Biden-Putin

En este sentido, Borrell ha recalcado en una entrevista concedida al diario alemán 'Die Welt' que el bloque "no debe ser un espectador no involucrado" en las discusiones entre Rusia y Estados Unidos y ha desvelado que el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, "también lo ve así".

Borrell ha incidido en que "no se está en un periodo de posguerra" y ha explicado que Moscú "quiere dos actores que dividen sus esferas de influencia entre ellos". "Rusia quiere negociar la arquitectura de seguridad europea sin implicar a la UE, lo que es absurdo. No aceptaremos eso. No se decide nada si no estamos allí", ha apuntado.