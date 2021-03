El Brexit amenaza el proceso de paz en Irlanda del Norte

El creciente malestar lealista y unionista

Problemas técnicos

“Es muy frustrante […] No es la primera vez que pasa, no se puede confiar en Reino Unido”, denunció el ministro de asuntos exteriores irlandés, Simon Coveney, Tras la decisión unilateral de Johnson. “Coveney no escucha a los unionistas, nos ignora, espera que desaparezcamos, pero no desapareceremos”, afirmó la ministra principal norirlandesa, la unionista Arlene Foster. “El gobierno británico ha demostrado que no se puede confiar en él a la hora de negociar”, le replicó la viceministra principal republicana, Michelle O’Neill, que dice que Johnson tienen que ser consecuente con lo que firmó. La tensión sube por momentos.