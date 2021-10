Brexit: Bruselas ofrece ajustes en el protocolo norirlandés pero insiste en que no renegociará

En este contexto, el viceprimer ministro de Irlanda ha advertido a los Gobiernos que suscriben acuerdos comerciales con Reino Unido que este es un país que "no necesariamente cumple su palabra", informa la BBC.



Leo Varadkar ha sugerido que Londres negoció de "mala fe", según The Guardian. Declaraciones que ha realizado después de que Dominic Cummings, ex asesor del premier británico dijera que este siempre tuvo la intención de romper el acuerdo sobre el divorcio europeo que firmó con la UE en 2019. Cummings ha asegurado que el plan había sido "deshacerse de las partes que no nos gustaban" tras alcanzar el poder.