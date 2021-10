El Brexit, crónica de un error anunciado

La crisis de combustible británica ha dejado al descubierto las nefastas consecuencias del Brexit duro por el que apostó Boris Johnson , al menos a corto y medio plazo. La salida oficial de la Unión Europea (UE) se produjo en plena pandemia y hasta ahora los efectos del Covid y los del Brexit se habían confundido. Johnson había atribuido muchos males del Brexit al coronavirus , pero ahora la vida ha vuelto a la normalidad en el Reino Unido y ya no existe la excusa del Covid.

Desde que el pasado 1 de enero se consumó el Brexit, se han empezado a ver los efectos del Brexit. Primero fueron los pescadores escoceses que se quejaron de que las cuotas de pesca que Johnson les había dicho que había negociado no eran ciertas y que el acuerdo les perjudicaba enormemente. De hecho, se esperan pérdidas en el sector pesquero de más de 300 millones de libras (350 millones de euros) de aquí al 2026, según uno de los negociadores del acuerdo de pesca británico, cuando se les prometió ganancias de 148 millones de libras (172 millones de euros) en el mismo periodo. Después fueron los exportadores de moluscos y crustáceos, que quieren emprender acciones legales contra el gobierno por “negligencia y mala administración” cuando se dieron cuenta de que el Brexit no les permitía exportar.

Los controles establecidos en la frontera costera entre Irlanda del Norte y Gran Bretaña provocaron que muchos productos británicos no llegaran al territorio. Los empresarios norirlandeses concluyeron que el Brexit era inviable en Irlanda del Norte. Los lealistas probritánicos provocaron disturbios en protestas por el Protocolo norirlandés firmado por Johnson. En marzo los grupos paramilitares lealistas retiraron su apoyo al proceso de paz en la región firmado en 1998. Los republicanos norirlandeses piden un referéndum de reunificación con Irlanda por primera vez. Mientras tanto, en Escocia, el apoyo a la independencia subió con la llegada de Johnson y su Brexit, y los nacionalistas y los verdes lograron una abrumadora mayoría en junio con la promesa de celebrar un referéndum de independencia en 2023.

Es cierto que existe una crisis mundial y que ésta también está afectando al Reino Unido, pero los expertos coinciden en que el problema de la mano de obra que tiene el Reino Unido es consecuencia del Brexit duro por el que apostó Johnson. La crisis de combustible está perjudicando, sobre todo, a Londres y el sudeste de Inglaterra. En la región de Irlanda del Norte, territorio británico que situado en la isla de Irlanda y que está alineada comercialmente con la UE, no está teniendo estos problemas y en ningún caso se ha propagado el pánico entre la gente. Johnson ha pedido una prórroga indefinida a la UE para evitar que se apliquen al cien por cien los controles en la frontera según el acuerdo que firmó. Esta semana Johnson ha dicho que la falta de mano de obra es culpa de la crisis global. En ningún momento mencionó el Brexit.

Johnson ha anunciado una serie de medidas para hacer frente a esta situación como el ofrecimiento de un visado de tres meses a camioneros europeos para que vengan a hacer la campaña de Navidad y la movilización de 150 conductores del Ejército, pero estas medidas se antojan insuficientes ante un problema que es mucho más profundo. El problema de fondo es la falta de mano de obra por la marcha de comunitarios tras el Brexit y el bloqueo de nuevas llegadas por el sistema de inmigración postBrexit que cierra las puertas a los ciudadanos no calificados.

En el último año se han marchado del Reino Unido 200.000 ciudadanos europeos, según la Oficina Nacional de Estadística (ONS, en inglés), de los cuales 20.000 eran camioneros, principalmente polacos y esteuropeos. La escasez de camioneros no es nueva. Hace más de una década que los camioneros denuncian sus pésimas condiciones laborales. Los esteuropeos sostenían el sector. La escasez de mano de obra ha afectado sobre todo a las industrias que se alimentaban de trabajadores europeos como la hostelería y la restauración, la construcción y el transporte. Muchos restaurantes se están quejando de que no encuentran camareros. Lo mismo sucede en la construcción, donde faltan obreros y no están llegando materiales de construcción. Esto ha provocado que se paralicen muchas obras.