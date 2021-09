El Brexit agrava la escasez de productos en Reino Unido

Las consecuencias del Brexit empiezan verse en el Reino Unido. Es cada vez más habitual ir a un supermercado y encontrarse con estanterías vacías y con que no hay agua, leche o latas de Coca-Cola , por ejemplo. Hay distintos motivos que explican esta escasez de productos. El principal es la falta de camioneros que puedan traer, primero, los productos al país y, luego, llevarlos de los almacenes a las estanterías de los supermercados. Desde el Brexit y el Covid que se han marchado miles de camioneros. En estos momentos faltan 100.000 camioneros. En total, hay 516.000 personas con la licencia para conducir camiones pesados, según la Asociación de Transporte por Carretera, aunque solo el 54% trabajan.

El segundo motivo es la falta de mano de obra. Desde que se produjo el Brexit se han marchado del país 1,3 millones de ciudadanos europeos. La marcha de europeos se suma a que no están llegando nuevos. La implantación del nuevo sistema de inmigración por puntos que solo entrega visados de trabajo a personas que ganen más de 30.000 euros brutos y que sean cualificadas complica mucho la entrada de extranjeros. Se está pidiendo al gobierno que relaje las medidas en este sentido. El gobierno insiste en que se debe dar trabajo a ciudadanos británicos, pero estos no están interesados en trabajos mal pagados como los de camarero, camionero o albañiles.

La combinación de estos tres factores ha dejado desprotegidas a muchas empresas. La última en verse afectada ha sido Coca-Cola , que se ha quedado sin latas de aluminio y no se puede fabricar Diet Coke ni Coca-Cola Zero. Coca-Cola Europacific Partners (CCEP), la compañía responsable de la fabricación, del transporte y de la venta de producto como Fanta o Sprite, confirmó que habían tenido problemas para encontrar conductores que pudieran transportar sus productos.

Esta semana la principal cadena de pubs británica, Wetherspoons dijo que tenía escasez de algunas marcas de cerveza como Carling, Coors y Heineken. No son los únicos pubs afectados. Las fabricantes de cerveza Heineken y Molson Coors (la propietaria de Carling y Coors) han informado que no pueden entregar sus pedidos por la carencia de transportistas. Se da la circunstancia de que el fundador y presidente de Wheterspoons, Tim Martin, fue un prominente defensor del Brexit. Ahora el Brexit está afectando duramente su negocio. Este hecho no ha pasado desapercibido entre sus críticos. El cantante de folk y protesta, Billy Bragg, tuiteó: “aquí está el lamento de Tim Martin, cuya compañía agoniza por culpa del Brexit que tanto defendió”.