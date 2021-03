Los brexiteros empiezan a construir su propio museo

La colección tiene como objetivo contar la historia del movimiento euroescéptico y su gente a lo largo de los últimos cincuenta años, desde que se fundó la UE en 1957 con el Tratado de Roma. El museo incluirá una biblioteca y un archivo y servirá como espacio de estudio para académicos y para miembros del público. Toma como referente la Biblioteca del ‘Movimiento de la clase trabajadora’, que se encuentra en Salford, en el norte de Inglaterra, que también alberga una extensa colección de libros y material de estudio. Todavía no han decidido donde estará la sede pero no será en Londres, capital de los europeistas. Una opción es instalarlo en el norte de Inglaterra, que es donde se fraguó el Brexit.

Preservación del momento

Su gran temor es que se tergiverse la historia. “Las lagunas se llenarán de percepciones erróneas, noticias falsas y mitos —contó Deane—. Nuestro objetivo es cerrar esa brecha en el momento en que sea más fácil, ahora mismo, mientras los recuerdos están frescos, los áticos todavía están llenos de tesoros y antes de que se pierdan artículos e historias”. Entre los impulsores de este proyecto están Lee Rotherham, ex director de proyectos especiales en Vote Leave, Thomas Borwick, ex director de tecnología de Vote Leave, Jim Reynolds, secretario honorario de la Campaña por una Gran Bretaña Independiente, y Gawain Towler, ex director de comunicaciones de Ukip.