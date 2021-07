Bronca política contra la UEFA por los contagios en la Eurocopa de fútbol

Algunos gobiernos empiezan a tomar medidas, pero por ahora sin restringir los viajes. El Ejecutivo portugués pidió no viajar a Sevilla para el Portugal contra Bélgica de 1/8 de final que terminaron ganando los belgas. Ya no tanto por la situación epidemiológica en la capital andaluza sino por evitar los transportes masivos y el movimiento de miles de personas. Suiza también pidió a su afición que no acuda hoy al España contra Suiza que se jugará en San Petersburgo.