Bruselas asegura que Europa no necesita la vacuna rusa

Ni las dudas con la vacuna de AstraZeneca ni la relativa lentitud de los programas de vacunación en los Estados miembros de la Unión Europea llevan a cambios en el discurso de la Comisión. El comisario europeo de Mercado Interior, el francés Thierry Breton, repitió este domingo en el plató del primer canal privado francés, TF1, que Europa cumplirá sus planes de vacunación y que para ello no necesitará vacunas rusas . Breton, hombre fuerte del grupo de trabajo sobre vacunas puesto en marcha por la Comisión Europea, dijo ayer de nuevo “no” a la Sputnik-V rusa : “De ninguna manera la vamos a necesitar y además los rusos están teniendo problemas para producirla”. Breton incluso se ofreció a Moscú para poner a disposición de los rusos “una o dos fábricas” para ayudarles a la producción de su vacuna.

Hungría, Eslovaquia, Chequia, Austria, Alemania…

Las declaraciones del comisario, un hombre que cada vez tiene más ascendencia sobre la presidenta Ursula von der Leyen y que ha ido asumiendo competencias hasta ser uno de los más importantes comisarios europeos, chocan con las del ministro alemán de Sanidad, Jens Spahn. Este dijo la semana pasada que esperaba que la Agencia Europea del Medicamento autorizara lo antes posible la vacuna rusa y que si la Unión Europea no la compraba Berlín la compraría por su cuenta. Un laboratorio alemán pidió la autorización hace ya semanas.



El Gobierno alemán es uno de los que más protesta por lo reducido del suministro de vacunas pero las administra con más parsimonia que muchos de sus países vecinos.



La presión para autorizar en Europa la vacuna rusa no es sólo alemana. Hungría la administra desde hace semanas –también la china de Sinopharm, que tampoco fue autorizada por la Agencia Europea del Medicamento-. Además, Eslovaquia y la República Checa, dos de los países europeos que peor situación epidemiológica tienen desde otoño, ya empezaron a recibir lotes de la vacuna rusa.



El primer ministro eslovaco, Igor Matovic, pidió a la Agencia Europea que acelere la autorización “porque hay vidas en juego”. Matovic puede ver cómo su Gobierno cae por esa compra porque no todos los partidos de la coalición que sostiene al Ejecutivo estaban de acuerdo con comprar las vacunas rusas y la decisión la tomó el propio Matovic sin consultar a sus socios de coalición. Austria también abrió la puerta a que Rusia pueda producir su vacuna en plantas austríacas, pero sólo después de que la apruebe la EMA.