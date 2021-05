Bruselas aclara que el contrato con AstraZeneca finalizará cuando entregue las 300 millones de dosis pactadas

La Comisión Europea ha asegurado este lunes que el contrato firmado con la compañía farmacéutica AstraZeneca para compra anticipada de 300 millones de dosis de su vacuna contra la COVID-19 no expirará hasta que la firma haya entregado a los Estados miembros todos los sueros pactados .

Bruselas ha aclarado así que el acuerdo con el laboratorio anglosueco no finaliza en junio y que ha decidido acudir a los tribunales para conseguir que la compañía entregue a los países del bloque todas las dosis que están estipuladas en el contrato.

"No hay nada nuevo con respecto a la situación del contrato con AstraZeneca, no cambia nada en el mes de junio", ha puntualizado el portavoz principal del Ejecutivo comunitario, Eric Mamer. "Esperamos que AstraZeneca suministre las dosis previstas en el acuerdo de compra. Esto no implica un trimestre u otro, sino el contrato completo", ha añadido.