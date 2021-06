Bruselas, una fortaleza para recibir a Joe Biden en la cumbre de la OTAN

Los dos días de visita de Joe Biden están ya organizados al milímetro y empezarán a notarse cuando empiece el ruido de los helicópteros que siguen a la caravana de coches. El Air Force One llegó anoche poco antes de las 21:00 al aeropuerto de Zaventem, a las afueras de la capital belga. Con Biden a bordo y con los secretarios de Estado (Anthony Blinken) y de Defensa (Lloyd Austin) pero no con Jill Biden. La esposa del presidente voló directamente de vuelta a Washington tras las reuniones del G7. En las cumbres de la OTAN no hay tradición de ser acompañado por primeras damas o caballeros.

El Air Force One no vuela solo. Lo hace acompañado de otro gran avión de carga (en algún sitio tiene que volar ‘The Beast’ ) y de otro en el que vuela la prensa acreditada para seguir al presidente estadounidense. Si los vuelos (menos que en tiempos pre-pandemia) no se vieron anoche afectados, sí lo fue la autopista que lleva desde el aeropuerto hasta el centro de Bruselas. Biden no tenía agenda oficial anoche y durmió en la Embajada estadounidense, un edificio que lleva años con medidas de seguridad extremas y que se encuentra a pocos minutos a pie del Palacio Real en el centro de Bruselas.