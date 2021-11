Bruselas intenta bloquear la llegada de migrantes a Bielorrusia

Ni Bruselas ni las diplomacias de los principales países de la Unión Europea son capaces de torcer el brazo al presidente bielorruso Alexander Lukashenko, que responde a las sanciones por su deriva autoritaria lanzando a miles de migrantes y refugiados de Oriente Medio a las fronteras polacas . La crisis, que puede agravarse ante el aumento del número de personas bloqueadas en la linde y la bajada de las temperaturas, parece no tener solución directa con Lukashenko ni tampoco a través de su padrino internacional, el presidente ruso Vladimir Putin , con el que Angela Merkel ha hablado en dos ocasiones esta semana sin frutos. Ante esta situación, además de hacer que los ministros de Exteriores, convocados para el lunes por el Alto Representante Josep Borrell , aprueben nuevas sanciones , la Comisión Europea se está moviendo para intentar bloquear el flujo de migrantes desde Oriente Medio hasta Minsk.



Se trata de cerrar las vías por las que Lukashenko acarrea a miles de personas hacia su país no para darles asilo sino para lanzarlas hacia territorio europeo. Aerolíneas no europeas como Turkish Airlines, Aeroflot, Etihad o Emirates aceptarían porque en caso contrario se arriesgarían a ingresar en la lista negra europea y no poder volar a aeropuertos de los 27 Estados miembros.