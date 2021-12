Bruselas permite a Polonia, Lituania y Estonia incumplir la Directiva Europea de Asilo

George Orwell estaría orgullo de esta Comisión. Bruselas asegura que no se trata de “encerrar” a solicitantes de asilo, pero reconoce que esos gobiernos podrán hacer que ingresen por la fuerza en centros cerrados de los que no podrán salir voluntariamente. Raro es el párrafo del documento que no hace una referencia al respeto de los derechos humanos. Bruselas no explica por qué sólo permite el uso de estas excepciones de forma temporal si son totalmente legales y compatibles con la Directiva Europea de Asilo.