Bruselas propone que los certificados de vacunación expiren a los nueve meses

La Comisión Europea propuso este jueves que los certificados de vacunación expiren a los nueve meses de la fecha de la administración de la pauta completa de la vacuna contra el coronavirus. Después de pedir el miércoles que todos los adultos reciban en cuanto sea posible una tercera dosis, el Ejecutivo comunitario salió en tromba este jueves a recomendar nuevas medidas y alentar a los gobiernos a que aprueben restricciones para frenar esta nueva oleada.



Bruselas aplaude el avance del proceso de vacunación –irregular, con países por encima del 90% del total de su población y algunos que no llegan al 50%- pero ya admite que, antes de coordinarse, algunos gobiernos “están tomando medidas adicionales de salud pública, incluyendo la administración de terceras dosis”. La Comisión asegura así que teniendo en cuenta esos factores, propone un enfoque “basado en la persona” para la gestión de los viajes dentro de la Unión Europea.



Más que medidas restrictivas para todos, los gobiernos podrán aprobar limitaciones a la libre circulación de los no vacunados y podrán anular los certificados de vacunación a los nueve meses de su emisión. El mensaje viene a ser: sin tercera dosis no habrá viaje este próximo verano. La Comisión asegura que esos nueve meses se basan en la recomendación de la Agencia Europea de Control y Prevención de Enfermedades, que pedía seis meses, y en un período adicional de tres meses para “asegurar que las campañas nacionales de vacunación se ajusten y los ciudadanos tengan acceso a esa tercera dosis”.



El comisario europeo de Justicia (responsable de la gestión de la libre circulación), Didier Reynders, dijo en Bruselas que “desde el inicio de la pandemia la Comisión ha intentado buscar soluciones para garantizar una libre circulación segura y coordinada. A la luz de los últimos acontecimientos y de la evidencia científica, proponemos una nueva recomendación al Consejo (los gobiernos). Basándonos en el Certificado Covid UE, vamos a pasar a un enfoque basado en la persona. Nuestro objetivo principal es evitar medidas divergentes y esto también se aplicará a las terceras dosis”.



La comisaria de Salud, Stella Kyriakides, reconoció que el 65% del total de la población europea vacunada “no es suficiente. Sigue habiendo mucha gente que está sin proteger. Para que todos puedan viajar y vivir de la forma más segura posible tenemos que alcanzar niveles de vacunación más altos urgentemente. También tenemos que reforzar nuestra inmunidad con terceras dosis. Teniendo en cuenta las recomendaciones de la Agencia de Control y Prevención de Enfermedades y para permitir a los Estados miembros que ajusten sus campañas de vacunación proponemos un período de aceptación de certificados. Y pedimos que todos sigan respetando las medidas sanitarias. No se quiten las mascarillas”.



La Comisión Euuropea explica que el “enfoque basado en la persona” se traduce en la práctica en que alguien con un certificado covid ue en vigor no debería estar en principio sujeto a medidas adicionales, como tests o cuarentenas, para moverse dentro de la Unión Europea. Pero quien no lo tenga sí tendrá esas restricciones.



En cuanto a la validez de los certificados hasta los nueve meses de su emisión, la Comisión exige a los gobiernos que “no rechacen certificados de vacunación emitidos en los últimos nueve meses desde la administración de la última dosis” y que tomen todas las medidas necesarias para que la tercera dosis llegue a esas personas antes de que se alcancen esos nueve meses.



Bruselas reconoce que no hay estudios suficientes para saber cuánto durará la inmunidad que otorgan las terceras dosis pero que los estudios preliminares ya empiezan a producir datos que muestran que “se puede esperar que la protección por las terceras dosis dure más que la ofrecida por la primera serie de vacunas”.



España puede resultar beneficiada de un cambio anunciado este miércoles gracias a su alta tasa de vacunación. La Comisión Europea propone que los colores del mapa covid que cada jueves publica la Agencia Europea de Control y Prevención de Enfermedades no tenga en cuenta sólo la incidencia del virus (número de casos en 14 días por 100.000 habitantes) sino también la tasa de vacunación. Las regiones que aparezcan en rojo oscuro, la peor situación, tendrían reglas específicas que derogarían ese enfoque “basado en la persona”. Es decir, que ahí las restricciones a la libre circulación se aplicarían a todos, vacunados o no.



Bruselas quiere que los gobiernos “desaconsejen” los viajes desde esas zonas rojo oscuro y a la vez no pongan ninguna restricción a los viajes desde zonas verdes de quienes estén vacunados. Los menores de 12 años no tendrán esas restricciones, como tampoco los que a diario cruzan fronteras para acudir a su puesto de trabajo.



En cuanto a los viajes desde o hacia fuera de territorio comunitario, Bruselas propone dar prioridad a los vacunados. La Comisión cree que los Estados miembros deberían abrir sus fronteras a los vacunados de terceros países con una pauta de vacunación completa con alguna vacuna aprobada por la Organización Mundial de la Salud o las autoridades europeas. Quienes hayan sido inmunizados con vacunas aprobadas por la OMS pero no por Bruselas deberán presentar también un test PCR negativo. A todas esas personas se les exigirá también que su certificado de vacunación no haya superado los nueve meses.