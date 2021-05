Cadáveres humanos se exhiben en Zurich en la muestra 'Body Worlds' para "reflexionar sobre nuestra existencia"

"Hemos acelerado nuestras vidas a una velocidad enorme, pero una cosa no se puede acelerar, y ese es nuestro cuerpo", dijo Angela Whalley, esposa de Gunther von Hagens, quien inventó la técnica de plastinación en la década de 1970 para preservar cuerpos humanos , que consiste en extraer los líquidos corporales como el agua y los lípidos por medio de solventes como acetona fría y tibia para luego sustituirlos por resinas elásticas de silicona.

19.000 personas se han presentado como donantes de cuerpos

La visitante alemana Martina Witzermann dijo que, dado que no quiere ser enterrada después de su muerte, ha ofrecido su cuerpo para la exhibición. "Después de mi muerte, podría seguir existiendo, pero puede que no. Y esto me pareció encantador", explicó.