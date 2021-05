Cadena perpetua para dos jóvenes estadounidenses por matar a un policía en Roma

"Ha sido un proceso largo y doloroso. Eso no me traerá a Mario de vuelta. No lo devolverá a la vida. No nos devolverá nuestra vida juntos. Hoy se ha puesto la primera piedra para una nueva justicia", aseguró la viuda de Cerciello, Rosa Maria Exilio, que estalló en lágrimas tras escuchar la sentencia. "La integridad de Mario ha quedado demostrada a pesar de ser objeto de tantas insinuaciones desde su muerte", añadió en declaraciones a los medios locales.