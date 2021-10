El calvario judicial de Nicolas Sarkozy

El calvario judicial del ex mandatario no acaba con estos dos procesos. La siguiente es la larga lista de enredos judiciales pendientes de Nicolas Sarkozy:

La Justicia acusa a los servicios del Elíseo de haber encargado sondeos, con dinero público, a dos empresas de conejeros de Sarkozy, en un caso que podría conllevar una condena de no ser que en este asunto el ex presidente está cubierto por la inmunidad presidencial de la que gozaba para sus actos durante el tiempo que fue jefe del Estado. Sarkozy se negó a declarar y rechazó la convocatoria del juez. Los altos cargos que no tienen cobertura de inmunidad presidencial, como el ex ministro Claude Guéant, serán juzgados a partir del 18 de octubre.