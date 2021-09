De 'canciller' a 'comparsa', la candidata ecologista lucha por pesar en la campaña

Éste último, candidato de la Unión Demócrata Cristiana (CDU) de la canciller Angela Merkel, tiene que ir al ataque en estos últimos días de una campaña electoral que terminará con la votación del 26 de septiembre. No le queda otra opción a Laschet, ni ahora ni el otro día ante las cámaras. La ofensiva verbal que Laschet lanzó contra Scholz, y la aplicada defensa de éste último, dejó a Baerbock en segundo plano.

La dinámica actual de la campaña no ayuda a la aspirante ecologista, que ha visto cómo su partido se ha desinflado en las encuestas antes incluso de que comenzara la fase caliente de la batalla electoral . En esa fase decisiva, su partido se ha estabilizado muy por debajo de los valores de intención de voto que, el pasado mes de abril, hacían “canciller” a Baerbock.

“Los Verdes obtienen mayores resultados electorales en los distritos más favorecidos. Esto se podía observar a menudo en el pasado. Pero el panorama es cada vez más diverso. Se han unido al electorado gente de clase trabajadora. También hay enfermeros y peluqueros que votan a los Verdes”, explica Schulte. “Además, Los Verdes no persiguen políticas para las personas con altos ingresos . Sus planes de política fiscal y social beneficiarían más bien a las personas de clase media y de bajos ingresos”, añade Schulte.

Él escribe para el diario berlinés más amigo de Los Verdes que hay en Alemania, el Die Tageszeitung, y también ha escrito el libro Die grüne Macht: wie die Ökopartei das Land verändern will (Ed. Rowohlt, 2021) o “El poder verde: cómo el partido ecologista quiere cambiar el país”.

Pero el atractivo político de Baerbock, una mujer de 40 años, dos décadas más joven que Scholz (62) y Laschet (60) y a la que no le ha costado decir que no iba a dejar de ser madre de familia – tiene dos hijos – por mucho que le exigiera estar al frente del primer gobierno de la era post-Merkel, ha caído ostensiblemente. Si algo parece seguro en esta recta final de la campaña es que Baerbock no será canciller, salvo que se produzca un milagro.