Cartas de amor y guerra recuperadas de un naufragio de 1941

“Me preguntaba si habrías recibido mi carta y cuando recibí tu respuesta me sentí el hombre más afortunado del mundo —le escribió el soldado Peter Walker escribió a su novia Phyll en diciembre de 1940 desde la India en respuesta a otra carta en la que ella aceptaba casarse con él—. Si me hubieran visto mis compañeros pensarían que me había vuelto loco. Leí la carta tumbado en la cama y empecé a gritar de alegría, a reír, a cantar. Tendrías que haberme visto ”. Esta carta nunca tocó las manos de Phyll. Es una de los miles de misivas que se hundieron a bordo del carguero británico SS Gairsoppa el 16 de febrero de 1941.

El precedente español

Además de la plata, el Gairsoppa iba cargado con decenas de sacos llenos de correspondencia, miles de misivas de las cuales pudieron salvar unos cientos, concretamente 717. La mayoría permanecieron casi intactas porque habían sido selladas dentro de la bodega bajo toneladas de bolsas de correo y sedimentos, protegidas de la luz, las corrientes, el calor y el oxígeno. Según los restauradores, en un entorno anaeróbico la corrosión se detiene. Fueron entregadas al Museo Postal de Londres y mostradas en la exposición ‘Voices from the Deep’ (voces desde el fondo). Los restauradores han conseguido rehacer un centenar de cartas dañadas tras un minucioso proceso químico que ha durado años, mediante un proceso de liofilización, que consiste en congelar el papel a muy baja temperatura y muy rápido para evitar que se formen cristales de hielo y después someterlo a un proceso de vacío para que el agua se evapore sin pasar a estado líquido. La correspondencia reconstruida ha sido publicada ahora.

Voces desde el fondo

“Tengo una fotografía del ‘Madrás Mail’ abierta delante de mí donde se muestran los terribles bombardeos sobre Inglaterra —escribió Gladys Clapp a sus padres en Inglaterra 28 de noviembre de 1940. Londres estaba siendo bombardeada por los aviones nazis en los Blitz y la única forma que tenían de informarse entonces era por los diarios internacionales. La idea que se tenía era muy vaga—. Oh cómo de nerviosa me siento por vuestra seguridad y rezo cada día para que estéis seguros y para que estéis bien. Escribo esta carta delante de la ventana con un cielo azul y los rayos del sol, tranquila y calmada. Oh cómo desearía que vosotros también tuvierais esta sensación. Sé que el mar es peligroso también, pero es mejor que no saber cuándo te van a bombardear”.