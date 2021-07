"Es una catástrofe, no tengo palabras": el drama de los afectados en Alemania y Bélgica

La televisión pública francófona, la RTBF, recogía este mediodía el testimonio de Jean-Pierre, un vecino de Verviers. Con aspecto entre angustiado y exhausto, el hombre acababa de volver a su casa tras haber salido el día anterior cuando subían las aguas: "Es una catástrofe, no tengo palabras para explicarlo . La puerta está rota, todo está revuelto y sucio dentro. Estoy desolado pero soy creyente y gracias a Dios, que nos da la fuerza, podremos arreglar todo esto. Bueno, y espero que el Gobierno y los seguros también nos ayuden”.

Una situación similar viven los vecinos de Schuld, la localidad más afectada en Alemania. "Todo pasó muy rápido. No pudimos salvar nada. Nunca había visto algo así. Coches, excavadoras, todo había desaparecido", explica Larscheid a Reuters. "El agua tenía tanta fuerza, que abrió la puerta y me tiró al suelo". "La mitad de la localidad está destruida", cuenta Frank otro residente en Schuld. "Fue terrible no poder ayudar a la gente. Nos saludaban por las ventanas. Las casas se derrumbaban a ambos lados. Al final tuvieron Suerte".