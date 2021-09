Christophe Naudin, superviviente de Bataclan: "El juicio ayudará a comprender el sufrimiento de las víctimas"

La vida del francés Christophe Naudin dio un giro de 360 grados hace seis años. La noche del 13 de noviembre de 2015, este profesor de historia, de 45 años, disfrutaba de un concierto del grupo de rock estadounidense Eagles of Death Metal en la mítica sala Bataclan de París cuando tres yihadistas irrumpieron armados con fusiles de asalto AK-47 y cinturones explosivos y comenzaron a disparar a la multitud .

Naudin logró encerrarse en un almacén con otras 20 personas durante dos horas . Salió ileso, pero desde entonces ha sufrido estrés postraumático, con ansiedad y dolor crónico en un brazo, y tiene una visión muy pesimista de la vida. "Vi mucha gente muerta, sobre todo cuando fuimos evacuados. Tuve que pasar por encima de un cuerpo", recuerda durante una entrevista a Reuters. Lleva años en terapia, tratando de que un sonido tan cotidiano como un portazo no le recuerde a un disparo de un Kalashnikov y no le genere un ataque de pánico.

El mayor juicio de la historia de Francia por la peor masacre sufrida desde el final de la Segunda Guerra Mundial comienza este miércoles en París, en una sala de 700 metros cuadrados construida ex profeso para albergar el macroproceso. Naudin asistirá a algunas audiencias, él es parte civil en la causa, pero no tiene el más mínimo interés en las declaraciones de los sospechosos. "Lo que me importa es la palabra dada a las víctimas y sus familias, que la gente realmente entienda lo que sufrieron, más allá de lo que escuchamos en los medios”, ha explicado a Reuters.